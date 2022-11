Uno dei nomi fatti per le fasce dell'Inter è quello di Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana ed entrato meritatamente nel giro della Nazionale di Mancini. Proprio nel ritiro azzurro, Mazzocchi si è fatto male al ginocchio: un guaio, per fortuna, rivelatosi meno grave del previsto. "È solo un contrattempo, per fortuna è meno grave del previsto. Sfrutterò ogni ora di ogni giornata di questa sosta per tornare in campo. “Farò presto”, l’antidoto è sempre il veleno", ha scritto sui social per rassicurare i tifosi granata.