Tutto fatto per il passaggio di Josep Martinez all'Inter. La Gazzetta dello Sport ufficializza i termini dell'accordo tra i nerazzurri e il Genoa: 13 milioni più 2 di bonus per lo spagnolo che farà concorrenza a Sommer.

Il primo acquisto di Oaktree ieri ha vissuto la sua prima giornata da interista: visite mediche in mattinata all'Humanitas di Rozzano, idoneità sportiva al Coni, quindi appuntamento in sede, all'ora dell'aperitivo, per la firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2029. Il biennio al Genoa tra Serie B e Serie A lo ha irrobustito al punto giusto per il grande salto - sottolinea la rosea -, ora toccherà a lui provare a ripetere quanto fatto da un paio di illustri predecessori: sorpassare il titolare e prendersi il posto fisso nella porta nerazzurra come hanno fatto Julio Cesar e André Onana in passato, scavalcando delle istituzioni come Toldo e Handanovic. La sfida è aperta.