Milano è pronta a riabbracciare Romelu Lukaku. Dopo gli sforzi in Sardegna per farsi trovare pronto da Inzaghi, il belga oggi tornerà in città e domani varcherà di nuovo i cancelli di Appiano Gentile per mettersi a disposizione del tecnico nerazzurro assieme a Lautaro e Correa. C'è un filo da ricollegare a distanza di un anno da quell'addio burrascoso.