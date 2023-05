"Lukaku è l'unico che ha sempre ceduto nella finale. E io pensavo che scherzasse...", ha rivelato Steven Zhang dopo l'1-0 al Milan di martedì scorso. Dopo una stagione tribolata, Romelu Lukaku si sta prendendo tante rivincite e c'è sicuramente tanto di suo nel percorso a eliminazione diretta che ha condotto l'Inter a Istanbul.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ormai Big Rom è tornato e lo si vede in modo nitido sia in campo che fuori. "Ora Romelu ha poche partite per dimostrarsi ancora decisivo, per convincere il club al nuovo investimento: per lui c'è solo l'Inter nel futuro. E anche Zhang sa che al vero Lukaku non è possibile rinunciare", si legge.