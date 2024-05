Lautaro ha vinto. Il Tribunale di Milano ha dato ragione all'interista nella causa contro i suoi ex agenti.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il capitano dell'Inter ieri ha ottenuto l'approvazione del massimo organo giudiziario che si è pronunciato in favore dell'attaccante nella causa contro gli ormai ex procuratori, Carlos Yaque e Rolando Zarate, dichiarando la nullità del contratto di rappresentanza firmato a suo tempo dall'attuale Campione del Mondo.