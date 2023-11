Finora Lautaro aveva segnato solo un gol in campionato alla Juve, su calcio di rigore nel primo anno di Conte: 1-2 il finale per i bianconeri di Sarri. E allora eccola la rete pesante, che per certi versi sfata un tabù. E - come conferma la Gazzetta dello Sport - i numeri parlano chiaro: 13 gol in 13 partite di campionato, addirittura 27 nell'anno solare (dietro solo a Milito e Vieri).

E ormai è in discesa anche la strada per il rinnovo, come lo stesso Marotta ha fatto capire a più riprese: firma fino al 2028. Simbolo conclamato, obiettivo seconda stella: il pari di Torino vale anche una convinzione ormai reale.