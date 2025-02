Anche La Gazzetta dello Sport si sofferma oggi su Lautaro Martinez, chiamato a prendere in mano l'attacco dell'Inter che (almeno all'inizio della gara) sarà orfano di Marcus Thuram, destinato alla panchina. Questa sera la Juventus diventerà l’avversaria più affrontata in carriera dall'argentino, che arriverà a quota 20 sfide contro i bianconeri contro i quali c'è da invertire il trend: finora le sconfitte superano le vittorie (7 a 6), mentre i suoi gol sono appena 4.

Il match di questa sera vale il primo posto ma anche l'occasione per cambiare marcia. Anche perché il Toro in questo periodo dell'anno si accende. "I suoi gol tra gennaio e febbraio, l’anno scorso, hanno messo il turbo all’Inter permettendole di staccare le rivali, prima fra tutte proprio la Juve; ora è il momento di accelerare ancora, per scattare davanti e andarsi a prendere un altro scudetto", scrive la rosea che sottolinea poi anche il duello a distanza con il francese Kolo Muani tra campione e vicecampione del mondo: i due torneranno ad affrontarsi a 791 giorni dall’ultima e unica volta, la finale di Doha del 2022.