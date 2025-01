In attesa ancora del "vero" Lautaro. Almeno di quello sotto porta. L'Inter, stasera in campo per la finale di Supercoppa, si aspetta di ritrovare il suo capitano pure dal punto di vista dei gol, visto che a livello di prestazione raramente è mancato.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nonostante qualche bisticcio con la porta avversaria, l’argentino è sano come un pesce, a differenza di Thuram. "Ho riposato poco e non ho fatto la preparazione come volevo quest’estate. Credo pure di aver già vissuto momenti così, ma questo è il peggiore...", ha ammesso alla vigilia del suo ennesimo derby.

Oggi, però, mancherà appunto Thuram, quindi è possibile che l'argentino lasci a Taremi l'incombenza del lavoro sporco per stazionare con maggior assiduità in area avversaria. Tra l’altro - come ricorda la rosea - l’ultima finale di questa coppa, un anno fa esatto, l’ha decisa proprio Martinez: dopo la rete all’ultimo soffio contro il Napoli, si era pure messo in valigia un premio come miglior giocatore della competizione.