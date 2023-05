Lautaro Martinez è il vero punto fermo dell'Inter. Lo dicono i numeri, snocciolati dalla Gazzetta dello Sport stamattina: ieri, bucando la Lazio due volte, si è portato a quota 75 gol in nerazzurro, entrando nella top 10 dei bomber all time agganciando Mario Corso. Alla sua quinta stagione a Milano, il Toro sta viaggiando a ritmi folli a livello di reti, tanto da essere l’unico dell’attuale Serie A ad averne segnate almeno 15 reti negli ultimi tre campionati, impresa riuscita in passato solo ad altri due ex nerazzurri, Vieri e Icardi. I dati dicono molto, ma non tutto ad esempio sulla sua leadership, anche a livello comunicativo: "Credo moltissimo al fatto che questa squadra possa arrivare in fondo ovunque Stiamo ritrovando la forma in un momento importante, siamo in corsa su tutto", ha detto ieri al termine della partita che ha riposizionato la Beneamata in zona Champions dopo che prima del suo ingresso era finita addirittura al settimo posto.

"Le critiche nei miei confronti? Normale ci siano. Ma sono qui da cinque stagioni. E ogni anno sono cresciuto. E dico di più: voglio continuare a farlo", ha aggiunto l'ex Racing. "E l’Inter non ha intenzione di interrompere questa serie. Lautaro è il capitano individuato del futuro. Di una squadra che, al netto dei risultati che raggiungerà a fine stagione, cambierà profondamente pelle", si legge sulla rosea.