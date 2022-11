Esordio amaro in un Mondiale per Lautaro Martinez, considerando la sconfitta clamorosa della sua Argentina con l'Arabia Saudita e le due reti annullate per offside (e su una delle due restano ancora diversi dubbi, almeno secondo tanti connazionali del Toro). La Gazzetta dello Sport, ad ogni modo, non lo penalizza troppo nei giudizi: 5,5 in pagella per l'interista. "Uno scavetto e un dribbling al portiere: due messe in rete raffinate, ma in fuorigioco. Lo servono poco, potrebbe farsi trovare di più ed evitare di più la bandierina", si legge.