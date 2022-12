Momento complicato per Lautaro Martinez. L'attaccante nerazzurro ha visto offuscata la felicità dell'arrivo della sua Argentina in finale a causa del sorpasso patito da Alvarez nelle gerarchie di Scaloni. Il Toro non sta benissimo fisicamente, come si evince anche dall'allenamento a parte effettuato ieri a tre giorni dal match decisivo con la Francia. Ma oggi la Gazzetta dello Sport ricorda anche l'esaltazione per il rigore decisivo calciato contro l'Olanda nel momento critico ai quarti di finale.