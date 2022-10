E pensare che fino a una settimana fa veniva descritto in crisi. Eccola la crisi, sembra dire Lautaro Martinez, ancora decisivo anche a Firenze. "Quattro reti nelle ultime tre uscite ufficiali, da Barcellona in poi il Toro non conosce limiti e il digiuno di 43 giorni sembra finito nell’abisso delle cose da dimenticare - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. È lui l’antidoto alla nuova minaccia da mal di trasferta, è lui il simbolo della riscossa nerazzurra nella difficile missione di tornare a contatto con la prime della classe, prima della pausa Mondiale. Lautaro ha esorcizzato anche il primo raptus da pazza Inter, capace di farsi rimontare di due gol pur essendo quasi sempre in controllo".