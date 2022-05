Stagione della consacrazione doveva essere e stagione della consacrazione è stata. Secondo la Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez sta ripagando la fiducia del club e, anzi, sta andando anche oltre. Soprattutto sotto il profilo caratteriale, il Toro sta trascinando la squadra in campo e fuori, come accaduto mercoledì in finale contro la Juventus.

L'argentino aveva sbuffato dopo il cambio dell'Olimpico, ma poi è stato il capopopolo della panchina nerazzurra, pronto a incoraggiare i compagni durante il sorpasso ai bianconeri e poi nella festa con la coppa in mano. Lui è il nuovo re nerazzurro e ha un sogno: bissare lo scudetto dell'anno scorso.