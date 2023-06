In attacco, l'unico giocatore sicuro di giocare la finale di Champions League è Lautaro Martinez, che sabato contro il Manchester City vuole lasciare la sua firma come già successo in tre snodi decisivi della stagione europea dell'Inter: al Camp Nou col Barcellona, al ritorno dei quarti di finale col Benfica e in semifinale con il Milan. "È in una forma psicofisica invidiabile, le questioni extracampo vanno di pari passo con una stagione invidiabile sul piano sportivo.

E l’aggettivo invidiabile potrebbe trasformarsi in indimenticabile, se dovesse arrivare la Champions a Istanbul. Vorrebbe dire, nei fatti, mettere in corsa Lautaro anche per il Pallone d’Oro", si legge sulla Gazzetta dello Sport.