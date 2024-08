Si riparte da dove ci eravamo lasciati. L'Inter torna a giocare a San Siro e lo stadio si riempie come da tradizione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, per il match di domani sera è previsto il primo sold-out stagionale: nessuno, evidentemente, vuole perdersi la prima in casa con le due stelle sulle casacche nerazzurre. Oltre 70mila spettatori e tutto esaurito, eccezion fatta per il settore ospiti.

Idem venerdì prossimo, quando al Meazza arriverà l'Atalanta: pienone in tutti i settori e 75mila presenze previste.