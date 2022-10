Sono diversi gli indizi per asserire che l'Inter è tornata a fare l'Inter: il 3-3 dal sapor di vittoria del Camp Nou, il comodo successo sulla Salernitana di ieri, Lautaro continuo in zona gol e un Nicolò Barella in versione deluxe, per esempio. "Ci sarebbe tutto per sognare - scrive la Gazzetta dello Sport - ma il Real Madrid ha spiegato che Xavi deve ancora prendere il diploma e Nicola e i suoi si sono presentati con la testa di chi non ci crede. Quindi calma. Di sicuro c’è un’altra Inter che ha ritrovato la sua identità, difesa più protetta e attacco veloce, il tutto esaltato da una mediana mai così creativa: giocando con due teorici 10 (Calha & Miki) la qualità non può mancare. E in un campionato che non è la Premier questo fa la differenza. Bravo Inzaghi a pensarci, mentre altri cercano le formule dell’“equilibrio”. Ma meglio non dimenticare che una Salernitana così è un invito alla rinascita per tutti", si legge sulla rosea.