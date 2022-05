Dopo due giorni di stacco, oggi l'Inter tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la partita con la Samp, ultima tappa di una stagione lunghissima. Lo scudetto è difficile, ma ancora possibile: "Alla Pinetina ci hanno sempre creduto tutti e le parole di Inzaghi e Lautaro post Cagliari non erano certo di circostanza - spiega la Gazzetta dello Sport -. Ecco perché anche il prossimo match verrà preparato scrupolosamente in ogni dettaglio, partendo dalle consuete sedute video. Inzaghi dovrebbe puntare sull’undici “titolare”, col ballottaggio offensivo Dzeko-Correa".