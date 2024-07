Ad un mese esatto dall'inizio della Serie A 2024-25 le squadre italiane iniziano a comporre i loro scacchieri. Nel quadro fatto dalla Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, la Rosea parte con una riflessione: "Non è facile cambiare quando vinci: l’Inter non sfugge a questa regola. Migliorare l’undici titolare è complicato". Ad accorrere in soccorso alla dirigenza nerazzurra "sarà la carta d’identità" che secondo il quotidiano milanese suggerirà "nuove soluzioni" a Marotta e Inzaghi si che al momento si "stanno preoccupando di allestire l’Inter-bis con altri undici titolari".

"Con l’arrivo di Cabal a sinistra dovrebbe mancare soltanto chi copra le spalle a Lautaro per completare la rosa" scrive la Gazza che non ha dubbi: "Nerazzurri in prima fila".