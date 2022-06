Una voce di mercato: l'Inter su Juan Cuadrado. Dopo il rinnovo scattato in modo automatico fino al 2024 a 5 milioni netti come da precedenti accordi, la Juventus sta provando a convincere il colombiano a decurtarsi lo stipendio come da politica per gli ultratrentenni. Ma il giocatore non è d'accordo e quindi si è giunti a lo scontro. "Cuadrado, forte di un accordo stipulato in precedenza, per adesso ha rifiutato la proposta di portare la data di scadenza al 30 giugno 2024, quindi con l’ingaggio ridotto quasi del 50 per cento", riferisce la Gazzetta dello Sport.