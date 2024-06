Questa sera, tra i 70 mila dell'Olympiastadion di Berlino che assisteranno a Italia-Svizzera, ci saranno anche alcuni campioni del mondo del 2006 come Marco Materazzi e Gianluca Zambrotta. Le due ex colonne della Nazionale - riporta oggi La Gazzetta dello Sport - faranno parte dei tanti ospiti presenti nella tribuna vip in cui si accomoderà anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.

Tra gli altri, attesi nella capitale tedesca anche il numero uno della FIFA Gianni Infantino, quello della UEFA Aleksander Ceferin, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dello sport Andrea Abodi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e quello della Lega Pro Matteo Marani.