Retegui, Kean, Maldini e Raspadori si giocano due posti nell'attacco dell'Italia, stasera in campo a San Siro per sfidare la Francia in Nations League. Secondo La Gazzetta dello Sport in vantaggio ci sono il bomber dell'Atalanta e il gioiello del Monza, ma attenzione anche al derby interista in mediana tra Barella e Frattesi: uno dei due completerà il centrocampo con Locatelli e Tonali. Per il resto si viaggia verso la conferma della difesa a tre composta da Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni, con Dimarco a sinistra e Cambiaso a destra sulle corsie esterne.

ITALIA (5-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Maldini; Retegui.