Ormai il rinnovo di Inzaghi, da 2 stagioni più una, è considerato una formalità. Diverso, invece, il discorso per Dumfries.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, l'esterno inizialmente aveva sparato troppo alto (voleva 5 milioni) e, nonostante sia poi venuto a più miti consigli, non c'è ancora traccia di intesa. Considerando la scadenza nel 2025, diventa molto verosimile un'accelerata per la cessione in estate dell'ex PSV. Prezzo? L'Inter lo valuta 20 milioni, occhio al Manchester United.