"Ai primi di settembre l’Inter deve già affrontare una partita senza mezze misure, contro il Bayern Monaco. Se farà risultato, pareggio incluso, si raddrizzerà. Se perderà male, la palla di neve diventerà una valanga: la terza sconfitta in sei gare ufficiali, campionato incluso, ingrandirebbe l’alone di sfiducia che circonda la squadra e trasformerebbe Inter-Toro di sabato in una sorta di giudizio universale". Lo scenario catastrofico è quello descritto oggi dalla Gazzetta dello Sport, che prefigura un futuro nero per Inzaghi in caso di ko con i tedeschi. E siamo solo a inizio settembre...