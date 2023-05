Steven Zhang, dopo la conquista della finale di Champions, ha parlato della conferma di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Ma la Gazzetta dello Sport lascia qualche dubbio non sulla prossima stagione, ma su quelle successive.

Secondo la rosea, adesso nessuno vuole fermarsi e l'obiettivo è quello di vincere la Coppa Italia prima di proiettarsi alla finale di Champions, senza ovviamente dimenticarsi del campionato. E si arriva al discorso del rinnovo col contratto in scadenza nel 2024: oggi non è tema d'attualità un prolungamento e - secondo la rosea - non è detto che alla conferma segua automaticamente il rinnovo.