Inzaghi anche per stasera farà grande affidamento sui suoi due giocatori più in forma: Ivan Perisic e Lautaro Martinez. "Perisic è in un fase di onnipotenza psico-fisica per cui non sembra conoscere fatica alcuna con buona pace di Gosens, Lautaro dopo diverse pause ha ritrovato il feeling col gol che adesso lo guida a ogni partita - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Prima della squalifica aveva segnato tre volte in 12 partite di A e tutte nel party di San Siro del 4 marzo contro una Salernitana che era assai meno battagliera di adesso, ma da quando è tornato ne ha infilati cinque in cinque partite. Anche Perisic, almeno in teoria, corre per quello che potrebbe essere il suo secondo e ultimo titolo interista: tra un mese e mezzo il contratto muore di morte naturale, ma mai come negli ultimi giorni è cresciuta la volontà, sua e dell’Inter, di prolungare ancora per un po’ la convivenza. Con la Juve, poi, Ivan ha un conto aperto: una vita fa, appena arrivato a Milano, un tifoso bianconero lo provocò sui social, “vieni da noi, così vinci...”, e Ivan si prese la briga di una risposta affilata, “MAI, amico mio”. Perisic è stato di parola e col tempo, assieme al suo interismo, è cresciuta l’opposizione dichiarata alla Juve".