"La maglia di Stefanie era pulita, senza scritte - precisa La Gazzetta dello Sport -. E così pure è accaduto nell’amichevole che la squadra ha giocato nel pomeriggio a Parma. Siamo all’antipasto di una battaglia lunga, senza esclusioni di colpi. Non è solo questione di soldi: Zytara, l’azienda con cui l’Inter ha chiuso l’accordo da 85 milioni, aveva stabilito anche un piano di sviluppo di cui non si vede neppure l’ombra. Il marchio stasera sarà regolarmente sulle maglia di Lukaku e compagni a Pescara. Ma non c’è la stessa certezza per sabato prossimo, nell’esordio di campionato di Lecce".