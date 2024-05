C'è un dato che viene sottolineato oggi dalla Gazzetta dello Sport: l'Inter è quella che in Serie A ha la rosa con l'età media più alta con 28 anni e 8 mesi. Due anni e mezzo più del Milan, tre più della Juventus. E allora una degli obiettivi di Marotta e Ausilio, per costruire una squadra anche in vista del futuro, sarà quello di abbassare questo dato.

Come sottolinea la rosea, i due dirigenti interisti hanno sempre cercato di ballare tra la necessità di inserire in organico giocatori già pronti - ed ecco dunque il ricorso ai parametri zero più i là con gli anni, ultimi esempi Taremi e Zielinski - e la voglia di investire su ragazzi più giovani, leggi Bisseck. La ricetta non cambierà neppure ora con Oaktree, anche se si proverà a spostare un po' più in basso l'asticella.

Un giocatore giovane è destinato, lavorandoci correttamente, ad accrescere anche il suo valore sul mercato e quindi a rivelarsi un asset importante per chi deve fare i conti con la sostenibilità finanziaria.