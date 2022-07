Una voglia di Inter che arriva da lontano: "L’anno scorso i nerazzurri hanno fatto segnare il record di presenze in Serie A (854.983) e la più alta media di spettatori a partita (44.999), in una stagione comunque in parte ammaccata dalle restrizioni causate dalla pandemia - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Intanto, la prima partita casalinga in campionato dei nerazzurri è in calendario sabato 20 agosto alle 20.45 contro lo Spezia, alla seconda giornata dopo l’esordio del 13 in casa del Lecce: i biglietti saranno in vendita dalle 10.30 di venerdì 8 luglio".