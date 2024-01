La Gazzetta dello Sport evidenzia un calo di Calhanoglu dopo una prima parte di stagione eccezionale e l'eventualità di maggiori rotazioni in vista di un calendario davvero complicato nel prossimo mese e mezzo tra campionato e coppe. E allora, proprio a centrocampo, scalpita Davide Frattesi, decisivo con il Verona: con la sua aggressività, l'ex Sassuolo potrebbe essere l'arma in più di Inzaghi. Ma pure Bisseck e il nuovo arrivato Buchanan saranno risorse dalle quali attingere per vincere il duello con la Juve e andare avanti nelle altre competizioni. "La corsa scudetto avrà gambe giovani".