Solito rituale della vigilia in casa Inter. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, anche il prepartita di Inter-Venezia non prevede che la squadra vada in ritiro. Dopo l'allenamento di oggi, infatti, Lautaro e compagni si ritroveranno direttamente domattina per entrare nel vivo del match-day che porterà al calcio d'inizio a San Siro alle 20.45.