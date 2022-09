Cosa ci sarà di nuovo in Serie A dopo la sosta del campionato? E' la domanda a cui hanno risposto i colleghi della Gazzetta dello Sport con dei pezzi dedicati a tutte le big, Inter compresa, che si avvicina alla sfida con la Roma del 1° ottobre con una una novità attesa e un'altra obbligata. Nel primo caso si parla, ovviamente, di Romelu Lukaku, pronto a dare una scossa a una squadra depressa, mettendosi al fianco di un partner ancora da stabilire: Lautaro Martinez, infatti, dovrà superare le fatiche del ritorno dall’America e non è così scontato che parta titolare. "Se stiamo alla logica di Simone Inzaghi, lo immaginiamo sostituito da Correa. L’argentino è stato però inguardabile a Udine, motivo per cui c’è una speranza che nell’eventualità di un Martinez part time l’allenatore sparigli e osi un tandem Dzeko-Lukaku, numeri nove non incompatibili, a nostro parere", si legge sulla rosea.