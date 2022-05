La preseason 2022-23 dell'Inter dovrebbe cominciare ufficialmente il prossimo 6 luglio, con il raduno e il ritiro ad Appiano Gentile, diventato da anni il quartier generale anche della preparazione estiva. La Pinetina, grazie all’intervento di Suning, è diventato un centro sportivo all’avanguardia, con l’hotel vista campo che può garantire una stanza per ogni giocatore, con tutti i comfort possibili. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi e il suo staff ripartiranno probabilmente senza i nazionali, ai quali il club sta pensando di dare un'ulteriore settimana di vacanza per gli impegni di questi giorni e anche come premio per la stagione intensa appena finita.