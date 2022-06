Come riferisce la Gazzetta dello Sport, mezza Serie B si è messa in fila per i talenti della Primavera nerazzurra di Chivu appena diventata campione d'Italia. Casadei è il fiore all'occhiello, ma non solo lui: in vetrina anche i vari Zanotti, Silvestro, Fabbian e Franco Carboni.

Su Casadei, centrocampista di 19 anni, da tempo ci sono gli occhi anche di Sassuolo ed Empoli, oltre al Cagliari. "I telefoni del d.s. Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin suonano in continuazione da mesi, ma nell’ultima settimana la situazione si è fatta incandescente", racconta la rosea.