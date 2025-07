Luca Tremolada, trequartista classe 1991 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e attualmente svincolato, ha parlato ai microfoni di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio, delle formazioni Under 23.

"Sono favorevole. Sono progetti da definire meglio, certo, ma è importante che ci siano. Innanzitutto perché le Under 23 appartengono a società solide, che non fanno mancare nulla a nessuno - le sue parole -. E poi permettono ai giovani di restare all’interno di un contesto formativo forte. Quando vai in prestito dalla Primavera dell’Inter in una Serie C qualsiasi, lo shock può essere grande. Il livello di gioco, le strutture, la cultura sportiva: cambia tutto. Con l’Under 23, invece, puoi crescere rimanendo in un ambiente sano e competitivo".

"Spero davvero che da questi progetti possano nascere nuovi talenti pronti per la prima squadra - ha poi aggiunto -. Se mi chiamassero? Certo. Oggi sto meglio che a 25 anni. Con l’esperienza impari molto. Se mi chiamasse un’Under 23 con l’idea di costruire, valorizzare giovani, io sarei pronto. Anzi, se devo far fare dieci gol a un giovane attaccante, glieli faccio fare".