In vista dell'ultimo scatto scudetto, la Gazzetta dello Sport propone uno studio sulla divisione dell'Italia tra tifosi dell'Inter e del Milan. Il quotidiano si è affidato alla rilevazione dei club delle squadre milanesi sparsi per lo Stivale e il risultato è in favore dei nerazzurri: 755 i club interisti contro 557 milanisti. In generale, sono 11 le regioni d'Italia a maggioranza Inter e 9 a maggioranza Milan.

"I dati sono curiosi, raccontano di molte regioni in bilico. E spiegano come il “grande elettore” d’Italia, per questo sprint scudetto, sia la Puglia: per entrambi i club a Bari e dintorni è concentrato il numero maggiore di club al di fuori della Lombardia - riferisce la rosea -. Vince, qui abbastanza nettamente, l’Inter: 80 club contro i 58 del Milan. Più si va giù, e più il derby da scudetto sposta punti virtuali dalla parte di Inzaghi: se a decidere chi vince fossero i club ufficiali che popolano Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia, il tricolore resterebbe cucito sul petto di Handanovic e compagnia. Il totale dei club sommati nelle regioni appena citate fa infatti 197 a 104 per i nerazzurri. Un successo netto che diventa ancora più rotondo aggiungendo la Sardegna, dove l’Inter passa per 13-5".