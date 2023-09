L'Inter vuole allungare in vetta e provare il primo vero strappo al campionato. A giocare a favore di Simone Inzaghi, almeno sulla carta, c'è un calendario che La Gazzetta dello Sport definisce come "favorevole": domani i nerazzurri sfideranno l'Empoli al Castellani, poi ci saranno Sassuolo e Bologna in casa con in mezzo la trasferta a Salerno e l’impegno di Champions a San Siro col Benfica.

"Insomma, arrivare al 7 ottobre con altri dodici punti non sembra impossibile (anche se lo scorso anno con le piccole ha perso punti vitali) e, in caso di percorso netto, sulle rivali scudetto aumenterebbe la pressione già a ottobre - scrive la rosea -. Perché poi tutte le altre avranno almeno uno scontro diretto da affrontare, con il rischio altissimo di lasciare punti per strada: il Milan ospiterà la Lazio (che giocherà anche contro l’Atalanta) sabato prossimo, la Juve - rivale più temuta anche perché senza l’impegno europeo - andrà prima a Bergamo e poi dovrà giocarsi il derby, il Napoli già domani ha un’insidiosa trasferta a Bologna e poi chiuderà il ciclo in casa con la Fiorentina".