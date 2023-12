Vigilia di gara davanti alla tv per l'Inter, che in ritiro ha seguito il big match tra Juventus e Napoli per capire se la partita di stasera contro l'Udinese sarebbe servita per l’allungo o il controsorpasso. Lautaro e compagni hanno passato così le ore prima della sfida di San Siro, racconta oggi La Gazzetta dello Sport. E visto il successo di misura dei bianconeri oggi serviranno tre punti per completare un nuovo sorpasso in vetta.