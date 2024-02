La sfida tra Inter e Atalanta potrebbe giocarsi molto sul centrocampo. La Gazzetta dello Sport offre oggi un focus sulla zona mediana, sfida per sfida. Partendo da quella tra Mkhitaryan e Koopmeiners. L'armeno è a 58 tocchi negli ultimi sedici metri in campionato, l'olandese a 63, entrambi in top ten in Serie A. L'atalantino segna di più, ma l'interista domina in contrasti vinti e palloni intercettati. In assenza di Calhanoglu dovrà prendersi qualche responsabilità anche in costruzione appoggiando Asllani.

In regia ci sarà quindi il giocatore albanese, incrocerà Pasalic che dovrebbe sostituire il diffidato De Roon (l'Atalanta ha una sfida fondamentale con il Bologna nel prossimo fine settimana). Al croato dovrebbe essere demandato il compito di schermare proprio Asllani. Entrambi cercano una "prima": il primo gol stagionale l'interista, il primo in trasferta l'atalantino.

Infine Barella contro Ederson. Cuore e cervello delle rispettive squadre. Il brasiliano ha raggiunto i 33,53 km/h per sprint domenica scorsa ed è stato secondo per distanza percorsa. Ha però recuperato solo due palloni, molti meno del solito. Barella, dal lato opposto, è a 114 passaggi riusciti in campionato, tra i 22 in campo delle "probabili" sarà quello con il dato migliore in tal senso.