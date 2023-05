Inizio famelico dell'Inter contro l'Atalanta e il dato è eloquente: questa squadra ha realizzato due gol nei primi 3’ in una singola partita di Serie A per la prima volta nel Dopoguerra, non succedeva dal 5 gennaio 1941 contro la Roma, ricorda la Gazzetta dello Sport.

"Adesso Istanbul e City, nient’altro che Istanbul e City. Con il cuore sereno di chi sa di aver centrato il traguardo minimo della qualificazione Champions perfino in un campionato lastricato da 12 sconfitte, Simone Inzaghi può concentrare le energie sulle mille trappole che seminerà Guardiola. Se il tecnico interista ha sempre ribadito che è l’approccio a fare la differenza nelle notti più importanti, queste prove generali contro la Dea possono confortare tutti", si legge.