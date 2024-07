Il discorso stadio resta cruciale e fondamentale per l'Inter quanto per il Milan. Secondo lo studio di Kroll, società leader globale nella fornitura di soluzioni di consulenza finanziaria e di gestione del rischio, i ricavi potenziali che le società genererebbero da un impianto nuovo sarebbero di 9-10 milioni a testa.

Dallo studio sopraccitato emerge che solo 12 su 36 club europei analizzati, quindi un terzo, ha un accordo di sponsorizzazione sullo stadio come si legge sulla Gazzetta dello Sport che parla di "potenziale inespresso, non solo in Italia". Sull'argomento si è espresso Enrico Rovere, managing director di Kroll che come riporta la Rosea ha detto: "Con le società di private equity e di investimento che continuano ad aumentare la loro presenza nel settore calcistico in Italia, l’opportunità di trarre profitto dai diritti di denominazione degli stadi è destinata a diventare fondamentale. Se da un lato esistono delle naturali associazioni con i nomi di stadi leggendari come San Siro e lo stadio Olimpico, dall’altro il passaggio a nuove strutture, come dimostrano Inter e Milan con i loro nuovi proprietari, consente di sfruttare i diritti di denominazione degli stadi e i beni ad essi collegati".