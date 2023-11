Il Napoli prova già a guardare oltre Zielinski. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista polacco, dopo aver detto no all'Arabia Saudita in estate, potrebbe davvero dire addio agli azzurri fra qualche mese a parametro zero.

L'ex Empoli, alla soglia dei 30 anni, piace a diversi top club e, come conferma la Gazzetta, soprattutto a Inter e Juventus: troppo ghiotta la chance di prenderlo a zero euro. E così i campani si guardano attorno: tra gli obiettivi ci sono Tousard, Gronbaek e Chekri.