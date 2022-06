Anche il Monza su Andrea Pinamonti. La conferma arriva oggi dalla Gazzetta dello Sport: "L’attaccante è di proprietà dell’Inter che però non sembra intenzionata a tenerlo - si legge -. L’Inter studia l’offerta migliore e l’occasione migliore. Il Monza potrebbe anche lanciarsi in un investimento robusto e acquistarlo, puntando forte su un giocatore per molti vedono come centravanti della Nazionale. Difficile farne una valutazione al momento, con un accordo che scade nel 2024 e un’età decisamente verde. Non meno di 15-18 milioni forse. Ecco perché per il Monza sarebbe un investimento robusto. Ma per costruire una squadra pronta subito e con un futuro si passa anche da scelte di questo tipo".