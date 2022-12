Il nome di Giorgio Scalvini torna anche sulla Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, è il nome su cui Marotta e Ausilio punteranno se Skriniar non rinnoverà e c'è la carta Fabbian pronta per essere giocata come parziale contropartita. Scalvini vale 40 milioni, se arriveranno offerte dall'estero il cartellino potrebbe però schizzare a 50.