Il derby di domani sera ra Inter e Milan vale la Supercoppa Italiana e il primo trofeo per la stagione. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il club rossonero spera di arrivare a quota 50 (ora è a 49 con diciannove scudetti, cinque Coppe Italia, sette Supercoppe Italiane, sette Champions League-Coppe dei Campioni, cinque Supercoppe Europee, due Coppe delle Coppe, tre Coppe Intercontinentali e un Mondiale per club), mentre i nerazzurri vogliono accorciare il gap come successo negli ultimi anni. L'Inter è infatti a 46 trofei complici i venti scudetti, le nove Coppe Italia, le otto Supercoppe italiane, le tre Champions League-Coppe dei Campioni, le tre Coppe Uefa, le due Coppe Intercontinentali e un Mondiale per club.