Proprio quando tutto sembrava ormai fatto, Depay ha messo in stand-by la Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante olandese intende capire prima le evoluzioni in casa Barça per poi prendere una decisione. E allora il club bianconero inizia a guardarsi attorno. Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva bianconera, deve selezionare le mille proposte dell’ultima ora. "Ad esempio non hanno trovato particolare gradimento le candidature di Mauro Icardi o del Cholito Simeone, mentre resta a metà strada quella del polacco Milik", si legge.