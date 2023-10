C'è anche il momento di Stephan El Shaarawy tra gli argomenti affrontati oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Nelle ultime uscite il Faraone ha regalato alla Roma la vittoria in extremis con il Monza, registrando poi una prestazione top contro lo Slavia Praga in Europa League. Domani a San Siro contro l'Inter dovrebbe partire in attacco dal 1': è in vantaggio nel ballottaggio con Andrea Belotti per affiancare Romelu Lukaku.

Con Pellegrini e Dybala fuori causa per infortunio e Aouar destinato a partire dalla panchina, toccherà a El Sha fare da collante da centrocampo e attacco.