Mancano ancora diversi giorni a Napoli-Inter, tappa fondamentale probabilmente nella corsa scudetto che vede protagoniste principali proprio le squadre di Inzaghi e Conte. Intanto lo stadio è già pieno.

La prevendita - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - è partita a razzo e i tifosi di casa non hanno perso tempo: si vola verso il tutto esaurito. Intanto, per quanto riguarda il campo, Conte aspetta di capire come stanno Olivera e Spinazzola: il tecnico salentino spera di riaverli proprio tra la trasferta di Como e la supersfida con l'Inter.