Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante l'acquisto di Bakker, per l'Atalanta non è ancora tramontato il sogno Carlos Augusto. "L’Atalanta ha chiesto al Monza che margini ci siano per una trattativa e non ha trovato la porta chiusa, anche perché il previsto affondo dell’Inter è legato all’eventuale cessione di Gosens. Operazione complessa ma - nel caso - molto gradita a Gasperini e non ancora da escludere", si legge.