Le quotazioni di Paulo Dybala titolare nella finale di Coppa Italia sono in risalita, secondo la Gazzetta dello Sport: la prestazione sciorinata al Ferraris contro il Genoa sabato sera potrebbe aver convinto Massimiliano Allegri a non sacrificare il suo giocatore più talentuoso in nome dell’equilibrio, tanto che alla Continassa si sta ragionando sul 4-2-3-1. Un modulo che prevede la Joya trequartista dietro Vlahovic e in mezzo ai due esterni Cuadrado e Morata Vlahovic centravanti. "Per ora è solo un’idea, che potrebbe essere utilizzata anche a partita in corso, ma la tentazione c’è e forse è nata dalle ceneri di Marassi, dove Paulo è apparso il più in palla e anche l’unico in grado di cambiare il volto di una partita in un istante", si legge sulla rosea.