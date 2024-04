Il Torino alle 12.30, poi via alla festa scudetto. Dopo lo spostamento della gara contro i granata da sabato a domenica, l'Inter può concentrarsi sul campo e, soprattutto, sul post-gara, quando si darà il via alle meritatissime celebrazioni per la seconda stella.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, finita la partita, verso le ore 16, l'Inter campione di Italia salirà sul pullman colorato di nerazzurro, con due stelle sulla fiancata, e attraverserà la città dal Meazza fino al Duomo. I bus scoperti saranno due, uno per giocatori e staff e un altro per il resto del gruppo squadra.

Il percorso della parata, lungo 8 chilometri che durerà circa 4 ore, è stato deciso dalla Prefettura d'accordo col club e le forze dell'ordine che vigileranno da vicino. I bus si infileranno subito in Caprilli, il vialone che porta a Piazzale Lotto, e da lì toccheranno le zone di Parco Sempione, Arco della Pace, Arena, Porta Nuova, Piazza della Repubblica e Manzoni fino al Duomo.

Un momento simbolico quando da via Melchiorre Gioia si girerà in viale della Liberazione: un saluto alla sede dell'Inter abbellita a festa da lunedì. E non finisce qui. Il 19 maggio, in occasione dell'ultima casalinga Inter-Lazio, quando ci sarà la consegna della Coppa al capitano Lautaro, spazio alla musica d'autore nerazzurra: Ligabue ha già dato l'ok, la lista è in via di definizione.